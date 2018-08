Due donne sono state arrestate nelle scorse ore dalla polizia statunitense con le pesanti accuse di abusi e violenze su minori dopo che online è apparso un loro video in cui facevano fumare uno spinello di marijuana a tre piccolissimi bambini che si è scoperto avevano appena 3 anni, 2 anni e 18 mesi. È quanto accaduto a Winston-Salem, città degli Stati Uniti d'America, capoluogo della Contea di Forsyth nello Stato della Carolina del Nord. L'indagine era stata avvitaa dalla polizia locale martedì sera dopo la segnalazione del disturbante video apparso prima su facebook e poi rilanciato su vari canali social.

In poco tempo gli investigatori sono risaliti alle due responsabili, Michaela Pearson, 21 anni, e Candice Little, 18 anni, che erano ancora nell'abitazione dove era stato girato il filmato. Nel video le due incoraggiavano i piccoli a fumare mentre erano con loro in casa incuranti della tenerissima età dei bimbi. Quando gli agenti hanno fatto irruzione in casa hanno ritrovato diversi articoli di strumenti correlati al consumo di droghe. Dopo l'arresto, i bimbi ovviamente son stati allontanati da quella abitazione e portati in un ospedale locale dove sono stati presi in cura. La 21enne e la 18enne invece sono state rinchiuse in carcere con una cauzione di 150mila dollari in attesa del processo a loro carico.