Potrebbe essere stata una delle due giovani sopravvissute l'autrice del massacro della famiglia Pocesta, padre madre e figlia uccisi a colpi di pistola durante un breve soggiorno in Albania da Sacile, nel Veneto. È la pista sulla quale, secondo quanto scrive Il Gazzettino, si concentrano i sospetti degli inquirenti. Amit e Nazmie Pocesta sono state sottoposte a fermo di polizia in Macedonia e da ieri sono a disposizione dell'autorità giudiziaria macedone. I sospetti, secondo la stampa locale, si stanno concentrando sulla figlia maggiore, Blerta, che ieri sera è stata anche interrogata dal procuratore di Gostivar. Insieme alla figlia maggiore dei Pocesta sono sospettate altre due persone.

Le vittime Amid Pocesta, di 55 anni, la moglie Nazmije, 53 anni, e la figlia Anila, di 14 anni, sono state trovate senza vita nelle rispettive camere da letto da un parente preoccupato per il loro prolungato silenzio. La famiglia, residente da anni nel piccolo comune in provincia di Pordenone, dove si era trasferita dalla Macedonia per sfuggire alla guerra, era tornata a Debar per un'occasione felice, il matrimonio di un congiunto.

Dopo che i corpi sono stati ritrovati le indagini si sono concentrate immediatamente sulla pista familiare, in particolare sui parenti che potevano nutrire rancori per i coniugi, ma il cerchio, nelle ultime ore, si è stretto tragicamente intorno alle due figlie supertisti. In un primo momento si riteneva che Blerta fosse rimasta in Italia per motivi di lavoro, insieme alla sorella e che dunque non si trovasse a Debar al momento del delitto, circostanza che l'aveva esclusa dalla rosa dei sospettati. Secondo quanto accertato nelle ultime ore dagli inquirenti, il 26 agosto, invece, la giovane sarebbe stata ancora in Macedonia.