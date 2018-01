L'accordo tra la Fondazione Palazzo Ducale e le associazioni di consumatori liguri porterà al rimborso dei 98mila visitatori che hanno acquistato il biglietto per la mostra di Modigliani a Genova, prima sospesa e poi indagata per i 21 quadri ritenuti falsi. Secondo quanto reso noto dalla Fondazione Palazzo Ducale, è stato definito un percorso con Assoutenti e la Consulta Ligure dei consumatori che permetterà di "ricevere tempestivamente corrette indicazioni e risposte nella tutela dei loro diritti a seguito delle recenti notizie giudiziarie". Ciò consentirà di rimborsare tutti coloro che hanno acquistato il biglietto della mostra, o almeno di coloro che riusciranno a dimostrare di averlo fatto.

In pratica, è stato istituito un numero verde (800199633) per dare maggiori informazioni ai visitatori che si sono sentiti truffati dopo l'indagine, a seguire la società organizzatrice della mostra, Skira, provvederà al rimborso del biglietto che, in ogni caso, non potrà avvenire prima che venga pronunciata una sentenza definitiva a danno dei falsari. Obiettivo che non sembra proprio a portata di mano, considerata la complessità della vicenda giudiziaria.

La testimonianza dell'esperta della Procura di Genova.

Secondo quanto ha sostenuto di recente Isabella Quattrocchi, l'esperta nominata dalla Procura di Genova per la consulenza sulle 21 opere attribuite ad Amedeo Modigliani e poi sequestrate dagli inquirenti che indagano per truffa aggravata, messa in circolazione di false opere d'arte e riciclaggio, la mostra sarebbe stata organizzata in maniera consapevole, nonostante gli organizzatori si definiscano sin dall'inizio di questa vicenda parte lesa. Nel marzo 2017, come riportato anche da Fanpage.it, la mostra era stata presentata come un'importante mostra sul percorso creativo di Amedeo Modigliani, osservato lungo tutto l'arco della sua carriera.