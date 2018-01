Come celebrare la Giornata della Memoria senza rischiare di essere retorici? A Venaria, comune alle porte di Torino, il ricordo dell'Olocausto è stato celebrato in un modo decisamente originale: l'amministrazione comunale ha infatti organizzato una marcia della memoria in centro e tra i banchi del mercato: soldati in divisa e figuranti hanno rievocato i rastrellamenti degli ebrei, suscitando grande commozione tra i passanti che si sono trovati all'improvviso "a tu per tu" con l'orrore della deportazione.

La rievocazione è stata organizzata con grandissima cura: alcuni attori hanno interpretato la parte dei soldati nazisti, con tanto di ordini pronunciati in lingua tedesca, mentre le vittime della deportazione erano uomini e donne terrorizzate con al braccio la stella di David imposta agli ebrei. Lungo il percorso è stato allestito un cumulo di vestiti abbandonati, mentre il cancello della vicina scuola elementare è trasformato nell'ingresso di Auschwitz, sormontato dalla scritta "La memoria rende liberi", parafrasi del tristemente famoso "Arbeit macht frei".

Facebook censura le foto sull'Olocausto per le "immagini di nudo" dei deportati.

Non capita di rado di vedere su Facebook persone che inneggiano al regime fascista, magari sostenendo indisturbati che quel periodo fu uno dei più floridi della storia italiana. Eppure a subire la censura, proprio nel Giorno della Memoria, sono state alcune fotografie dell'Olocausto pubblicate da un utente del social network, colpevole di aver pubblicato delle immagini di nudo dei deportati. Sabato 27 gennaio la persona in questione ha ricevuto una notifica e si è visto cancellare un post che proponeva il video che illustrava gli orrori del campo di sterminio nazista di Auschwitz, sullo sfondo le note dell'omonima canzone di Francesco Guccini.

Nel messaggio di segnalazione da parte del social network, si legge: "Questo post è stato rimosso perché viola i nostri standard della nostra community sulle immagini di nudo". Alla richiesta di spiegazioni inviata Facebook ha risposto con un "no comment". Le immagini dell'Olocausto, che sono quelle che da anni fanno il giro del mondo, mostrando le atrocità della Shoah e proponendo i nudi di adulti e bambini, con i loro corpi consumati dalla fame e dagli stenti. Si tratta, evidentemente, di immagini molto forti che però testimoniano un'epoca che è necessario ricordare. Come se non bastasse si tratta anche di fotografie che fanno il giro del mondo da decenni.

Dal canto suo Facebook ha successivamente ripristinato il post, spiegando di averlo ‘accidentalmente rimosso'. "Si è trattato di un errore e ce ne scusiamo': queste le parole del messaggio comparso sulla pagina dell'utente che aveva denunciato lo stop del social network. Nel testo di legge: ‘Un membro del nostro team ha accidentalmente rimosso un contenuto che hai pubblicato su Facebook. Si è trattato di un errore e ce ne scusiamo sentitamente. Abbiamo ripristinato il contenuto che adesso dovrebbe essere visibile'.