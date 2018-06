"Se per favore può portare fuori la bimba o farla voltare, avrei da fare una rapina". Poi, con il volto occultato da un casco integrale da moto, ha invitato la mamma di una bambina di pochi anni a impedire che la piccola guardasse cosa stava accadendo. Erano le 12 circa di oggi (6 giugno) a Galleno di Fucecchio (Firenze) quando il malvivente ha messo a segno il colpo alla farmacia del paese. Ma la giornata de rapinatore, un 33enne lucchese, è finita in caserma dai carabinieri che l’hanno arrestato. L’uomo è stato prelevato dalla sua abitazione ad Altopascio e ora dovrà rispondere del colpo (e di un altro molto simile a una tabaccheria di Chiesina Uzzanese, in provincia di Pistoia) davanti all'autorità giudiziaria. L'uomo, peraltro, sempre se ne verranno confermate le responsabilità, sarebbe già noto alle forze dell'ordine perché riconosciuto come l'autore, qualche anno fa, di una serie di rapine a farmacie e supermercati della Piana di Lucca e della Valdinievole.

Ad incastrare il 33enne è stata la visualizzazione delle immagini della videosorveglianza di uno degli esercizi commerciali. È stata decisa così la perquisizione della abitazione, che ha consentito di recuperare i capi d’abbigliamento calzati al momento delle due rapine e con i quali l’uomo era stato immortalato, la motocicletta, il casco, nonché l’arma adoperata: una pistola Beretta automatica calibro 9×21 completa di 14 cartucce. Recuperata una maschera di gomma che avrebbe indossato, insieme ad occhiali da sole, per rendersi ancor meno riconoscibile. Il 33enne, all'arrivo dei militari, avrebbe prima tentato la fuga, negato poi ogni responsabilità, poi messo alle strette è stato lui stesso ad aiutare i carabinieri a recuperare tutto il materiale pertinente alle due rapine, consegnando anche altre 57 cartucce illegalmente detenute. Al momento, il rapinatore si trova detenuto nel carcere di Lucca in attesa dell’udienza di convalida che si celebrerà nei prossimi giorni.