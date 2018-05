L’isola d’Elba si è fermata, ripiegata nel dolore, per la morte di Fabio Bardelloni, un ragazzo di diciassette anni rimasto ucciso il primo maggio sulla strada che avrebbe dovuto portarlo a casa. Il giovane, promessa del calcio a cinque, era stato dalla fidanzata e stava tornando in moto dalla sua famiglia quando c’è stato un incidente. La dinamica del tragico schianto è ancora tutta da ricostruire e per farlo i carabinieri hanno lanciato un appello a eventuali testimoni. Come si legge sul quotidiano Il Tirreno Fabio, quando mancavano pochi minuti a mezzogiorno del primo maggio, è andato via da casa della fidanzata alla periferia di Portoferraio e, superato il bivio di Valle di Lazzaro, si è immesso sulla Provinciale per Procchio in sella alla sua Motard 125. A quel punto il giovane, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo ed è finito nel fosso contro un muretto di cemento. Nell'incidente non sarebbero stati coinvolti altri mezzi. L’impatto è stato violento tanto che il diciassettenne è deceduto nel tragitto verso l’ospedale.

Oggi i funerali del giovane calciatore – I quotidiani locali ricordano che Fabio giocava nell’Under 19 dell’Elba 97. Descritto come un calciatore promettente, il giovane era appena rientrato all’Elba da Perugia. La notizia della sua improvvisa scomparsa è stata uno choc per tutti: sui social si susseguono i messaggi di condoglianze ai familiari da parte dei delegati sportivi, del preparatore tecnico, del corpo docente, del personale Ata e di tutti gli studenti del Foresi, la scuola che Fabio frequentava. Oggi pomeriggio saranno celebrati i funerali del giovane nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria nella frazione di Procchio nel comune di Marciana. Dopo la celebrazione religiosa, il corteo funebre accompagnerà la salma del giovane al cimitero del paese.