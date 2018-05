Si sono conosciuti su internet ed è stato amore al primo click. C.J. Poirier, diciannovenne di Clarkston, si è così innamorato di Becca Warren, canadese di Corner Brook, nonostante la distanza fisica che intercorre tra di loro, per un totale di duemilaottocento chilometri. In pratica, la stessa che separa Milano da San Pietroburgo. Negli ultimi sei mesi, da quando cioè è cominciata la loro relazione, non si sono mai visti in carne ed ossa. Per questo hanno deciso di tentare l'impossibile pur di incontrarsi.

C.J.,barista in uno Starbucks, ha fatto due calcoli e ha avanzato una strana richiesta ad Air Canada: "Come posso avere un volo gratis andata e ritorno per Deer Lake?", ha scritto su Twitter. La compagnia aerea ha risposto a sua volta: "Quanti sono gli abitanti di Terranova, 530.000? Ecco i retweet che devi ottenere". Così è partita la campagna #530KforBecca, che ha affascinato anche molte star che hanno deciso di dare una mano al giovane Romeo per coronare il suo sogno d'amore.

Air Canada gli aveva inizialmente dato tempo fino al 9 maggio, ma quando il teenager è arrivato alla scadenza aveva raccolto appena 32.000 tweet, per questo la compagnia di bandiera canadese gli ha concesso una proroga e la possibilità che altri donassero i loro retweet alla sua causa. Tra di loro anche i campioni di pattinaggio su ghiaccio Scott Moir e Tessa Virtue, mentre i due ragazzi sono in attesa delle condivisioni del premier Justin Trudeau e del rapper Drake che, seppur sollecitati, non hanno ancora risposto alla proposta. Finché lo scorso venerdì non è arrivato il lieto fine: lunedì ci sarà il tanto desiderato incontro tra i due innamorati. Non sono, tuttavia, mancate le polemiche: "Non posso credere che abbiate seguito questo folle e avete fatto succedere tutto questo. Patetico", ha scritto un utente.