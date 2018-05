Ha architettato nei minimi dettagli l’assassinio del fidanzato, servendosi di un ragazzo che aveva un debole per lei. Quindi ha pubblicato un video su Snapchat di lui che muore in una pozza del suo stesso sangue. Ora Fatima Khan, 20 anni, ha ammesso di aver complottato per ammazzare il suo fidanzato, Khalid Safi, di 18 anni, chiedendo a un suo rivale in amore, "Raza Khan, di ucciderlo, lo scorso 1° dicembre a Londra. La giovane ha poi ripreso integralmente la scena e l’ha pubblicata sul noto social network con un messaggio inequivocabile: “Questo è quello che succede a chi prova a fregarmi”. Khalid, con cui Fatima stava insieme da due anni, è stato picchiato ferocemente e ucciso a colpi di cacciavite.

Come riporta il Telegraph, in questi giorni si sta svolgendo il processo alla ragazza. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, la ventenne non avrebbe nemmeno chiamato i soccorsi, il suo chiaro obiettivo era proprio quello di filmare tutto fino all’ultimo respiro del suo ragazzo. Pare che a scatenare la violenta reazione della 20enne sarebbe stato un gesto di Khalid: le avrebbe lanciato dalla finestra un regalo, facendo così scoprire alla famiglia di lei la relazione e causandole qualche noia coi genitori. La vendetta della ragazza però è stata incomprensibile. Il procuratore Kate Bex ha spiegato di fronte alla Corte che “l’alterco è durato al massimo 15 secondi ed è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Safi è morto sulla scena dopo aver ricevuto una serie di ferite al petto, una che gli è penetrata nel cuore.”