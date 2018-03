"Stavo solo festeggiando il mio compleanno ed era una cosa che avrei sempre voluto fare", così si è giustificata davanti ai giudici la donna australiana beccata nei mesi scorsi a praticare sesso orale ad un uomo appena conosciuto sul treno sui cui entrambi stavano viaggiando. Secondo i quanto scrivono i giornali locali, la 34enne, identificata come Chantelle Gordon, avrebbe spiegato ai giudici che voleva festeggiare in modo speciale e con un gesto eccitante il suo compleanno e per questo avrebbe iniziato a masturbarsi in treno davanti agli altri passeggeri attirando poi l'attenzione del 38enne Shane Brennan praticandogli infine sesso orale. I due però per loro sfortuna sono stati ripresi dalle telecamere a circuito chiuso del convoglio e son finiti così nei guai.

Shane, 38enne di Wollongong, a sud di Sydney, la settimana scorsa si è dichiarato colpevole davanti ai giudici dell’accusa di comportamento offensivo e di atti osceni ed è stato sanzionato con una multa di 700 dollari, però ha incolpato la donna di averlo invogliato a fare sesso. In una dichiarazione giurata, l'uomo infatti ha spiegato che la 34enne lo avrebbe tentato in tutti i modi, mostrandogli il suo corpo e infine chiedendogli esplicitamente se volesse fare sesso con lui. Secondo la sua versione, la sconosciuta si sarebbe avvicinata a lui mentre aspettava il treno da Port Kembla a Wollongong il 14 dicembre e, dopo vari approcci, la ragazza avrebbe cominciato a masturbarsi sulla carrozza del treno. Dopo aver verificato i filmati delle stazioni e del treno, il tribunale locale di Port Kembla ha condannato Chantelle Gordon per gli stessi reati contestati all'uomo oltre a sanzionarla con una multa per aver viaggiato senza biglietto. Per la 34enne i giudici hanno emesso un ordine di arresto