Un uomo del Michigan deve rispondere della pesante accusa di violenza sessuale: avrebbe fatto sesso e aver generato un bambino con la propria figlia ventenne. Gregory St Andre, 37 anni, è apparso in tribunale lunedì dopo essere stato arrestato a Warren, nello Stato USA del Michigan, la scorsa settimana, ma sua zia sostiene che gli abusi nei confronti della figlia sarebbero andati avanti per un periodo prolungato di tempo. "Ne abbiamo parlato per anni. È solo follia. Sta distruggendo tutta la nostra famiglia”, ha detto Michelle Truszkowski a Fox 2. La polizia ha appreso per la prima volta del sospetto incesto quando la moglie di St Andre – e la presunta madre della vittima – ha contattato le autorità a fine febbraio, poco dopo che la donna di 20 anni aveva dato alla luce un figlio.

Interrogato dalla polizia, St Andre ha affermato di non aver mai toccato sua figlia, ma non ha negato di essere il padre biologico del suo “nipotino”. Il sospetto di 37 anni affermava di aver "fornito volentieri una tazza del suo sperma” a sua figlia, ma ha spiegato di non sapere cosa ha la giovane ha fatto con il fluido corporeo. La moglie di St Andre ha però affermato agli agenti di sospettare già da tempo dell’uomo, ma ha affermato che la polizia non avrebbe mai agito per dare alla figlia l’aiuto di cui aveva bisogno. “Anche i miei parenti lo sapevano, i rapporti andavano avanti da circa 5 anni” avrebbe detto la donna. Durante l'udienza di lunedì, un giudice ha fissato la cauzione di St Andre a $ 60.000 e gli ha impedito di avere contatti con la figlia di 20 anni, ha riportato The Detroit News. Il sospetto sarà di nuovo in tribunale il 26 giugno per un'udienza preliminare.