Tiffany Moss, una donna della Georgia, è stata condannata alla pena di morte dopo aver fatto morire di fame la sua figliastra di soli dieci anni. La condanna è arrivata lo scorso lunedì 29 aprile, in seguito a fatti risalenti al 2013, quando la donna causò la morte della figliastra Emani Moss. Secondo la giuria la donna è colpevole di aver torturato e fatto morire di fame la bambina, prima di bruciare il suo corpo in un cassonetto dei rifiuti, con l’aiuto del marito, secondo quanto riporta la Cnn.

Al momento della sua morte, la piccola pesava solamente 15 chili circa, il peso di un lattante. Nel momento in cui è arrivata la sentenza, Tiffany, 36 anni, non ha mostrato alcuna reazione. Il marito, Eman, è stato condannato all’ergastolo per la morte di sua figlia. La donna, durante il processo, non ha neanche tentato di difendersi, non chiamando alcun testimone a deporre in suo favore. Tiffany sarà la terza donna, nella storia dello Stato della Georgia, a venire condannata a morte, sulla base di quanto riportato da fonti ufficiali alla Cnn. La prima fu Lena Baker, una donna di colore condannata a morte nel 1944 da una giuria di soli uomini bianchi, a causa dell’uccisione di un uomo che, secondo quanto raccontò la donna, la tratteneva contro la sua volontà, minacciando la sua vita. La donna fu poi riabilitata ufficialmente a 60 anni di distanza dalla sua esecuzione.

La seconda fu Kelly Gissendaner, condannata a morte nel 2015 per aver ucciso, insieme al suo compagno, il marito nel 1997. Ora la pena capitale attende Tiffany Moss, che sarà l’unica donna nel braccio della morte nello stato della Georgia, stando ancora a quanto riporta la Cnn.