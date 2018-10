Diverse studenti di una scuola superiore degli USA potrebbero aver letteralmente consumato i resti della nonna morta di una loro compagna di classe dopo aver mangiato dei biscotti fatti con le sue ceneri. I fatti sono avvenuti alla Da Vinci Charter Academy High School in California, negli Stati Uniti. Secondo il Dipartimento di Polizia di Davis, almeno nove ragazzi hanno segnalato la studentessa che solo dopo aver offerto loro i “biscotti di zucchero fatti in casa” ha rivelato l’ingrediente segreto.

Non è chiaro se contenessero effettivamente resti umani, ma i risultati del test 6ABC sono in sospeso. Nessuno degli studenti avrebbe avuto ripercussioni "fisiche o fisiologiche" ha spiegato il tenente della polizia di Davis Paul Doroshov. "La storia che circola in questi giorni è qualcosa su cui non posso rilasciare commenti, ma vorrei essere chiaro che non ci sono rischi per la salute … per il nostro campus o per nessuno dei nostri studenti", ha detto il preside della scuola superiore, Tyler Millsap.

In precedenza, un portavoce della Davis Joint Unified School District ha dichiarato in una dichiarazione che il caso "è stato particolarmente impegnativo". “Sappiamo di questa ragazza che è andata in giro dicendo a tutti che aveva portato questi biscotti a scuola con ceneri umane ", ha detto a Fox40. "Anche se non possiamo commentare questioni riservate degli studenti, posso dirvi che la sicurezza fisica e sociale-emotiva dei nostri studenti è la nostra prima priorità", ha aggiunto.