Era andata dal medico per sottoporsi ad un test rapido sull'influenza che si è rivelato negativo, ma appena pochi giorni dopo è stata trovata priva di sensi nella sua casa ed è deceduta in ospedale a causa di una grave insufficienza epatica scatenata proprio dal virus influenzale. È il dramma di una 15enne statunitense, Kira Molina, deceduta martedì scorso in un ospedale di Atlanta, nello stato della Georgia, in Usa, dove era stata trasporta in elicottero dopo il suo ritrovamento, domenica scorsa, nell'abitazione di famiglia a Newnan.

I resoconti medici mostrano che la liceale è morta per insufficienza epatica dopo essersi ammalata la settimana precedente durante la quale però era risultato negativa al test del virus, anche se successivamente è stato confermato che aveva contratto l'influenza. La vicenda ha sconvolto i familiari visto che la ragazza aveva accusato già i primi sintomi il 25 gennaio e aveva capito che qualcosa non andava, per questo si era recata da un medico per un test rapido per l'influenza, risultato però negativo.

Questo ha innescato nuove polemiche sui test rapidi che hanno una sensibilità che va dal 50 al 70 percento, il che significa che molti casi di influenza potrebbero risultare negativi. Le autorità hanno ritirato dal mercato due dei principali marchi il mese scorso a causa di risultati errati, ma i medici stanno ancora utilizzando i restanti kit di test fino a quando non si esauriscono.