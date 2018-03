Quando si è imbattuto in quel portafoglio con dentro ben 145 euro oltre a documenti e carte non solo lo ha raccolto senza prendersi nulla ma ha fatto qualcosa che pochi si sarebbero sognati di fare: ha visto nome e indirizzo del proprietario e si è fatto oltre 70 chilometri per riconsegnarlo. Protagonista della storia un giovane calciatore di origine ivoriana, il 20enne Jean-Marc M’Boua, che da qualche tempo gioca nella Vaianese Impavida Vernio, nel campionato Promozione toscano. Come racconta il Tirreno, il ritrovamento proprio al termine di una partita di campionato, domenica scorsa. Uscendo dallo spogliatoio, infatti si è imbattuto nel portafogli e, non sapendo a chi darlo, lo ha raccolto con l'intenzione di restituirlo al proprietario: un calciatore dell'altra squadra residente in provincia di Lucca.

Il lunedì mattina quindi ha intrapreso il viaggio partendo all’alba dalla stazione di Prato per raggiungere Lucca. Per arrivare a casa del proprietario del portafogli però non è stato semplice e infatti, dopo aver percorso una decina di chilometri a piedi aiutato dal navigatore sul cellulare, si è perso. Il 20enne però non ha desistito: a questo punto ha deciso di recarsi allo stadio dove ha trovato qualcuno che infine riuscito a metterlo in contatto con Andrea Della Maggiora, 19enne studente in medicina al primo anno e calciatore del Folgor Marlia. Infine l'abbraccio trai due con il 19enne che premia il coetaneo con 50 euro e lo riaccompagna in stazione.

La bella storia potrebbe finire qui ma a renderla ancora più speciale è l'intervento del padre del 19enne che decide di fare di più per il 20enne con il permesso di soggiorno in scadenza: gli offre un posto di lavoro nell'azienda che dirige. "Vogliamo aiutare Jean-Marc in ogni modo possibile. Non so davvero quante persone si sarebbero comportate in questo modo. Mi ha stupito la sua bontà. La mia famiglia gli sarà sempre vicino", ha spiegato l'uomo.