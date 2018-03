Dopo la chiusura dei seggi e la diffusione dei primi exit poll e delle proiezioni sulla base delle prime schede scrutinate, si definiscono con chiarezza i risultati delle elezioni politiche che si sono tenute domenica 4 marzo. Ora che i dati iniziano a stabilizzarsi, sembra confermato che il centrodestra sarà la prima coalizione, avendo totalizzato poco più del 36% dei voti. Il primo partito invece sarà il MoVimento 5 Stelle che, con il 32% dei consensi è il vero vincitore di queste elezioni, superando nettamente il Pd che si è fermato invece intorno al 19%.

La coalizione di centrosinistra guidata dal Pd e composta anche da +Europa, Insieme e Civica Popolare, ha invece raccolto poco meno del 23% dei voti. La coalizione che invece ha raccolto più voti è quella del centrodestra, composta da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Noi con l’Italia-Udc. Nella coalizione il primo partito è risultato essere quello di Matteo Salvini, con il 17,7% dei voti. Seguito da Forza Italia di Silvio Berlusconi al 13,5% circa e da Fratelli d’Italia, la cui presidente è Giorgia Meloni, che ha invece conquistato il 4% dei consensi. Liberi e Uguali, invece, si è fermato al 3,8% dei voti.

Le prime proiezioni avevano fatto emergere un quadro non molto dissimile, con il centrodestra saldamente in testa, seguito dal MoVimento 5 Stelle che sin da subito è apparso come il primo partito e come la seconda forza politica considerando anche le coalizioni. I primi dati della Camera realizzati da Tecnè avevano inoltre mostrato un M5s al 34,1%, vicinissimo al centrodestra. Indietro invece il Pd stabilmente sotto al 20% in tutte le proiezioni. Liberi e Uguali era dato dalle proiezioni sotto il 4%.

Per quanto riguarda i primi exit poll, diffusi subito dopo la chiusura dei seggi, il dato molto simile a quello finale. Gli istituti di rilevazione, alle ore 23, avevano dato il centrodestra in testa con percentuali intorno al 35%. Il M5s era già il primo partito con più del 30% dei voti, davanti al Pd fermo al 20%.