Era stato allontanato dalla Chiesa cattolica, della quale era parte attiva, per pedofilia circa 20 anni fa. Poi, nei giorni scorsi, il tragico epilogo della vita di Dino Cinel, ex sacerdote 76enne, originario di Rossano e residente a Cittadella, trovato senza vita lo scorso giovedì 1 febbraio nel suo appartamento di Madellin, in Colombia, dove si era trasferito da qualche tempo. Per l'omicidio è stato fermato dalle autorità del paese sudamericano Santiago Alberto Morales Parra, 18 anni, che, secondo il quotidiano El Tiempo, pare fosse il suo amante.

Come riporta il Quotidiano di Vicenza, citando fonti ufficiali, sarebbe stato proprio il killer ad avvertire la polizia di aver ucciso l'uomo. Gli agenti al loro arrivo hanno trovato il corpo senza vita di Dino Cinel e sono riusciti in extremis a impedire il suicidio del 18enne che stava per gettarsi da una finestra dal sesto piano del palazzo dove i due abitavano assieme da circa tre mesi. Da quanto emerso dalle indagini, Dino Cinel aveva comunicato al compagno che voleva mettere fine alla relazione. Da qui ne è scaturita una discussione che è presto degenerata. Il ragazzo avrebbe così afferrato un coltello e colpito l'ex prete fino alla morte. La sua presenza in Colombia non era registrata presso le autorità.

Cinel è stato insegnante a San Francisco e New York, vincitore del prestigioso Merle Curti Social History Award nel 1984 grazie al suo libro "Dall'Italia a San Francisco". Poi, negli anni Novanta, è stato al centro di un grosso scandalo che riguardava alcuni preti pedofili. All'epoca si trovava nella parrocchia di Santa Rita a New Orleans. Dopo che fu trovato in possesso di materiale pedopornografico, venne definitivamente espulso dalla Chiesa Cattolica.