Dramma nelle scorse ore in un hotel di Manhattan, a New York, negli Stati Uniti. Un'ex modella di playboy, la 46enne Stephanie Adams, si è lanciata col figlioletto di 7 anni Vincent dalla finestra del 25esimo piano dell'edificio schiantandosi fatalmente al suolo col piccolo. La tragedia nella mattinata di venerdì intorno alle 8.30 del mattino. Un dipendente dell'hotel ha spiegato a Fox News che la donna e il bambino avevano preso una camera nell'hotel appena giovedì sera. I due son volati giù dall'attico, usando una finestra sul retro dell'edificio e schiantandosi su un balcone del secondo piano dell'hotel. Inutili i successivi soccorsi medici sul posto. Mamma e figlioletto sono stati dichiarati morti sul posto.

Secondo quanto riportano i media locali, la modella da tempo era impegnata in un'aspra battaglia legale col suo ex marito per la custodia del figlioletto. Per questo il sospetto è che la 46enne possa aver messo in pratica l'insano gesto proprio per evitare che fosse affidato al padre. Sempre secondo i giornali, infatti, La loro relazione era talmente aspra che Adams avrebbe incontrato l'ex, che aveva i diritti di visita per Vincent, solo in un distretto di polizia per consegnargli il piccolo. L'avvocato dell'ex inoltre recentemente chiesto avrebbe chiesto alle autorità anche di ritirare il passaporto del bambino per la paura di una fuga.