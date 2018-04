Durante una partita della semifinale dei playoff di hockey su ghiaccio tra Lugano e Bienne un ex commentatore sportivo avrebbe rubato circa mille franchi dalla casa del ristorante Club 41 della Resega, struttura dedicata all'hockey su ghiaccio vicino Lugano, in Svizzera. L’episodio risale a qualche settimana fa, negli ultimi giorni di marzo, ma solo adesso la notizia è stata riportata dai quotidiani locali. La denuncia per furto, confermata alla Regione dalla polizia cantonale, è stata fatta a inizio aprile dopo che le telecamere interne di sorveglianza del locale hanno fatto definitivamente chiarezza su quanto accaduto. Il protagonista della vicenda, secondo quanto riportato dai siti svizzeri, è appunto una persona nota per essere attiva nel ramo del giornalismo sportivo ma che solitamente non si occupa di seguire le partite di hockey. L'ex commentatore avrebbe anche alcuni precedenti alle spalle.

Il furto dalla cassa del ristorante durante la partita – Nelle immagini catturate dalle telecamere di sicurezza lo si vedrebbe mentre, con una certa abilità, allunga le mani sulla cassa. A quanto si apprende, comunque, il presunto ladro era stato subito beccato dal personale del ristorante. Ristorante nel quale l’uomo aveva consumato poco prima. L’ex cronista avrebbe compiuto il furto mentre la partita era in corso approfittando di un momento di calma e distrazione nel locale.