Per alcuni tifosi la squadra del cuore spesso è considerata una priorità insindacabile e per questo messa sopra ogni cosa persino della legge e del proprio destino. È sicuramente il caso di un giovane pugliese di 20 anni che per assistere alla partita del suo amato Bari è arrivato a evadere dai domiciliari a cui era sottoposto presso la propria abitazione per il reato di concorso in rapina. Incurante del fatto che sicuramente sarebbe stato controllato dagli agenti vista la sua passione calcistica, il 21enne infatti è uscito di casa e si è diretto allo stadio San Nicola del capoluogo pugliese dove era in programma la partita Bari-Parma. Quando la polizia ha scoperto che non era in casa, ha immediatamente fatto scattare gli accertamenti individuandolo poco dopo allo stadio.

Gli agenti però non sono intervenuti subito, hanno aspettato che la partita finisse e lo hanno atteso all'esterno arrestandolo nuovamente nella tarda serata di giovedì. Attraverso il sistema di video sorveglianza, infatti, gli agenti lo hanno localizzato sugli spalti della Curva Nord, quindi lo hanno seguito dalle telecamere fino all'uscita dello stadio dove è stato fermato dagli investigatori della Digos e tratto in arresto per evasione. Il 20enne sarà processato con rito direttissimo ma per lui scatterà anche il provvedimento di Daspo e la violazione amministrativa prevista per chi è sprovvisto del titolo di ingresso visto che entrato all'interno della struttura sportiva eludendo i controlli. Davanti agli agenti il 21enne non ha opposto resistenza spiegando di essere un tifoso accanito e di non essere riuscito a resistere alla tentazione di assistere all'incontro.