Da questa mattina, un gruppo di estremisti di destra stanno presidiando il confine con l'Italia per respingere i migranti che cercano di raggiungere la Francia. Stando a quanto riferiscono le cronache locali, si tratterebbe di un centinaio di persone circa presenti a Colle della Scala – ferme in territorio transalpino e intente a installare una serie di reti per segnalare il confine tra Francia e Italia – aderenti alla campagna Defend Europe lanciata da Génération Identitaire, una formazione neofascista che già nei mesi scorsi si è resa protagonista di episodi simili nel Mediterraneo. "Prenderemo possesso del passo alpino e ci assicureremo che nessun clandestino possa entrare in Francia. Spiegheremo ai migranti che ciò che non è umano è far credere loro che attraversare il Mediterraneo o scalare il passo innevato non sia pericoloso", ha spiegato un portavoce, Romain Espino.

"Le nostre squadre stanno perlustrando la zona e fermeranno ogni tentativo di entrare illegalmente in Francia. Dall'estate del 2017 il flusso di clandestini che percorre questo passaggio continua a crescere. Oltre 2mila immigrati clandestini sono già stati ufficialmente registrati. Quanto sono in realtà quelli arrivati? Il Governo Macron si rifiuta di proteggere il confine: gli dimostriamo che con la volontà è perfettamente possibile. Piuttosto che sbloccare fondi per creare nuovi centri di accoglienza per i migranti clandestini, dovrebbe rimpolpare i bilanci della polizia di frontiera”, prosegue Génération Identitaire.

In sostanza, il gruppo di estremisti francesi vuole respingere in Italia i migranti che tentano di attraversare il confine per giungere in Francia e dall'altro lato cerca di promuovere una campagna contro l'immigrazione: "Chiediamo lo stop dell'immigrazione di massa e il blocco definitivo del passaggio del Colle della Scala. Nessun clandestino deve poter entrare illegalmente in Francia percorrendo questa strada. I francesi non vogliono più immigrazione Il posto di questi migranti clandestini non è né in Francia, né in Italia, ma nel loro paese d'origine”. La situazione è monitorata dalla Gendarmerie francese che dovrebbe impedire sconfinamenti, ma difficilmente gli attivisti raggiungeranno il territorio italiano che si trova a circa 4 chilometri dalla località.