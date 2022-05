“Vorrei aver resistito di più”, il dolore del papà che non è riuscito a salvare il figlio dalle onde Il 14enne Tyreke Walker stava festeggiando il suo compleanno con la famiglia in Alabama quando è stato trascinato via dalle onde. Il padre ha tentato di salvarlo ma non ci è riuscito.

A cura di Antonio Palma

Tyreke Walker e il padre

Doveva a essere un giorno di allegria per festeggiare il quattordicesimo compleanno del figlio ma quella giornata di vacanza al mare, durante il weekend, si è trasformata in tragedia per una famiglia statunitense della Louisiana. Il ragazzino infatti è stato trascinato via dalle onde durante il bagno ed è scomparso in mare nonostante i tentativi del padre di salvarlo, tuffandosi a sua volta.

La tragedia sabato scorso durante quella che avrebbe dovuto essere una breve vacanza a Orange Beach, lungo le coste dello Stato dell'Alabama nel golfo del Messico. Per la famiglia originaria di Baton Rouge era la prima volta a Orange Beach e aveva programmato di rimanere solo un giorno per festeggiare il 14esimo compleanno di Tyreke Walker. Nonostante il mare agitato, il ragazzino non ha resistito alla voglia di fare una nuotata, ha sfidato le onde e si è tuffato ma è stato trascinato via.

Quando il padre Clint si è accorto che era in difficoltà, si è immediatamente tuffato in acqua per salvarlo e lo ha anche raggiunto e afferrato ma le correnti erano troppo forti e non ha resistito. L’uomo ha rischiato di annegare riuscendo infine e con molta fatica a guadagnare la riva dove è stato poi soccorso e trasportato in ospedale.

"Vorrei aver resistito più a lungo" ha dichiarato l’uomo distrutto dal dolore all’emittente Fox. "Non riesco tornare mi ha detto, l'ho afferrato e l'ho preso, ma l'acqua ci stava trascinando sempre di più. Sinceramente, non pensavo di farcela nemmeno io. Ho perso la presa. Continuavo a essere gettato sul fondo dell'acqua ma in qualche modo, sono arrivato a riva, e lui no. Vorrei solo aver resistito più a lungo" ha dichiarato l’uomo che ora nutre poche speranze sulla possibilità di recuperare il figlio.

La famiglia però non intendere arrendersi. “So che c'è una possibilità che non sia nemmeno più a Orange Beach, ma per favore voglio solo vederlo. Voglio solo che torni a casa con noi. Non voglio che sia l'ultimo momento in cui l'ho visto" ha dichiarato la mamma del 14enne. I soccorritori hanno esteso le ricerche lungo tutta la costa ma del 14enne purtroppo finora non è stata trovata alcuna traccia.