Violento terremoto di magnitudo 6.1 a Taiwan, paura ed edifici evacuati Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito Taiwan nelle prime ore di oggi, domenica 24 ottobre, facendo tremare la terra su tutta l’Isola asiatica. Diverse persone sono scese in strada e alcuni lavoratori sono stati evacuati da uffici e fabbriche durante la scossa ma al momento non vengono segnalati danni a persone o cose causate dal sisma.

A cura di Antonio Palma

Un violento terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito Taiwan nelle prime ore di oggi, domenica 24 ottobre facendo tremare la terra su tutta l’Isola asiatica. La scossa, come rende il nostro istituto di geofisica e vulcanologia, è sta registrata dai sismografi alle ore 13:11 locali, le 7.11 in Italia, con epicentro in mare, non lontano dalle coste nord orientali di Taiwan, con coordinate geografiche (lat, lon) 24.451, 121.973. L’epicentro del fenomeno sismico, secondo l'ufficio meteorologico del paese, è nei pressi della contea orientale di Yilan ma la scossa è stata distintamente avvertita su gran parte dell’Isola e gli edifici hanno tremato anche nella capitale, Taipei.

Al momento non vengono segnalati danni a persone o cose causate dalla scossa di terremoto anche se il sisma ha fatto scattare ovunque a Taiwan le procedure di sicurezza e numerosi edifici sono stati evacuati. Anche se di forte intensità, il fatto che l’epicentro si stato localizzato al largo della costa e soprattutto a una profondità rilevante, probabilmente i possibili effetti sulla popolazione sono stati attutiti. L’ipocentro del scossa infatti è stato individuato a una profondità di circa 77 chilometri.

Secondo le autorità statali locali, nob si segnalano disagi per la rete elettrica che ha continuano a funzionare normalmente, ha affermato l'operatore statale mentre la metropolitana di Taipei è stata brevemente chiusa per controlli ma riaperta poco dopo. Diverse persone sono scese in strada e alcuni lavoratori sono stati evacuati da uffici e fabbriche durante la scossa come precauzione, come da protocollo di sicurezza. Del resto Taiwan si trova vicino alla giunzione di due placche tettoniche ed è soggetta spesso a terremoti, in alcuni casi anche catastrofici che in passato a hanno provocato molte vittime. Più di 100 persone sono state uccise in un terremoto nel sud di Taiwan nel 2016, mentre un terremoto di magnitudo 7,3 ha ucciso più di 2.000 persone nel 1999.