Veterano di guerra e disabile rischia lo sfratto, salvato da uno sconosciuto che gli paga affitto L’uomo viveva ormai da mesi nel timore di perdere la casa, dove ha abitato per ben 22 anni, dopo che le richieste di affitto sono salite alle stelle.

A cura di Antonio Palma

"Nello sconforto ogni tanto mi chiedo per cosa stavo combattendo? Oggi me lo son ricordato", così un veterano di guerra e disabile statunitense ha commentato il generosissimo gesto nei suoi confronti di un uomo che mai prima aveva conosciuto o visto e che gli ha pagato l'affitto per un intero anno dopo aver saputo che rischiava lo sfratto.

James Bolin, un veterano della Guerra del Golfo che soffre di disturbo da stress post-traumatico e frequenti convulsioni che gli impediscono le normali attività quotidiane come guidare o cucinare da solo, viveva ormai da mesi nel timore di perdere la casa, dove ha abitato per ben 22 anni, dopo che le richieste di affitto sono salite alle stelle.

L'uomo vive con sua moglie Cristy, nell'Emerald Pines Mobile Park di Cincinnati e si sostiene solo con una piccola pensione di guerra e lo stipendio della moglie che è dovuta tornare a lavorare dopo aver dovuto lasciare il lavoro per prendersi cura di lui.

Pur con enormi difficoltà, hanno sempre pagato ma un cambio di proprietà e pressioni inflazionistiche hanno provocato un aumento degli affitti di 120 dollari al mese, mettendo James e Cristy in pericolo di essere sfrattai per morosità. "Sono solo molto stressata perché sono tornata al lavoro, lasciandolo James da solo che rischia anche di morire", ha detto la donna ai media locali.

Proprio ascoltando la loro storia si è fatto avanti un imprenditore locale che ha pagato l'affitto per un intero anno. Quando il veterano lo ha saputo inizialmente si è opposto, dicendo che i soldi sarebbero dovuti andare a qualcun altro più bisognoso ma l'assegno era già stato consegnato ai proprietari di casa e così ha accettato.

L'imprenditore ha dichiarato che molti membri della sua famiglia hanno prestato servizio nell'esercito e ha sottolineato la necessità si aiutare i veterani di guerra.