Ucraina, la Farnesina invita gli italiani a lasciare subito il Paese La Farnesina ha invitato tutti gli italiani che si trovano in Ucraina a lasciare subito il Paese. La decisione dopo l’escalation della tensione tra Ucraina e Russia. Di Maio ha disposto anche il rientro del personale diplomatico non essenziale.

A cura di Chiara Ammendola

Ucraina, militari scavano trincea nei pressi del confine con la Russia

"In considerazione dell'attuale situazione, in via precauzionale, si invitano i connazionali a lasciare temporaneamente l'Ucraina con i mezzi commerciali disponibili", con questo messaggio l'Unità di Crisi della Farnesina ha invitato tutti gli italiani che si trovano all'interno dei confini ucraini a lasciare il Paese. Intanto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha deciso di far rientrare tutto il personale diplomatico non essenziale dall'ambasciata italiana a Kiev che resta aperta e continuerà lo svolgimento delle sue funzioni.

Attesa per il confronto telefonico tra Biden e Putin

La decisione del ministro Di Maio è giunta al termine della riunione di coordinamento sulla situazione in Ucraina e d'intesa con le Ambasciate dell'Unione Europea presenti nel Paese, così come spiegato dalla stessa Farnesina. Una decisione che giunge dopo ore delicatissime per la crisi in corso tra Ucraina e Russia, nelle stesse ore infatti anche il personale diplomatico statunitense sta lasciato l'Ucraina così come disposto dal presidente Joe Biden. Quest'ultimo dovrebbe sentire telefonicamente Vladimir Putin nel pomeriggio. Un dialogo che giunge dopo le parole di Biden su quella che rischia di diventare la Terza guerra mondiale visto che quando si parla di Russia e Stati Uniti questa è l'unica definizione possibile.

L’ambasciatore Ettore Sequi, Segretario Generale della Farnesina, non rinuncia all'auspicio che dei colloqui di pace possano ancora essere possibili, sottolineando la necessità di dialogo e di apertura con Mosca: "Dal nostro punto di vista riteniamo che ci sia spazio per la diplomazia. La posizione comune è di rimanere fermi sui principi dell’integrità territoriale dell’Ucraina e del suo diritto di determinare il proprio destino in termini anche di alleanze – ha spiegato – ma allo stesso tempo vogliamo mantenere la porta aperta al dialogo con la Russia".