Una donna ha ammesso di aver accoltellato a morte una bambina di sette anni in un parco in Regno Unito di fronte ai suoi genitori quest'anno nel giorno della Festa della mamma (nei Paesi anglosassoni cade il 22 marzo). Emily Jones era coi suoi familiari a Bolton, Greater Manchester, quando è stata aggredita da Eltiona Skana, 30 anni, di origini albanesi. L'assassina era seduta su una panchina del parco e ha colpita la giovanissima al collo mentre passava su uno scooter. I soccorsi hanno portato d'urgenza la bambina in ospedale, ma purtroppo non è stato possibile salvarle la vita. Emily è morta un'ora dopo l'assurda aggressione.

Arrestata e detenuta all'Ospedale di alta sicurezza Rampton, nel Nottinghamshire, in base alla Legge sulla Salute Mentale, Skana è apparsa in video durante l'udienza alla Manchester Crown Court. Ha confessato l’omicidio. Michael Brady, procuratore, ha chiesto al giudice di rinviare l'udienza di sette giorni per consentire agli avvocati dell'accusa di esaminare le motivazioni alla base dell’omicidio. Il giudice Mr Justice Henshaw ha acconsentito all'aggiornamento, aggiungendo che il dibattito sarebbe proseguito sulla base di un "processo in piena regola", previsto per il 23 novembre. Era presente anche il padre di Emily, Mark Jones, mentre sua madre Sarah non ha partecipato all’udienza in tribunale. “Era la nostra unica figlia, la luce della nostra vita. Era così piena di gioia, amore e risate. Aveva un sorriso così sfacciato ed era bellissima dentro e fuori. Aveva un cuore grande quanto il suo sorriso”, ha dichiarato secondo quanto riporta il The Sun.