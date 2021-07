Quattro ragazzi sono morti tragicamente nelle scorse ore in Spagna quando l’auto su cui viaggiavano è stata travolta in pieno e distrutta da un treno in transito all’altezza di un passaggio a livello. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di venerdì non lontano dalla stazione ferroviaria di Novelda-Aspe, a ovest di Alicante, nella comunità autonoma Valenciana. Le vittime sono quattro giovani del posto, tre donne e un uomo tra i 29 e i 31 anni per i quali a nulla sono serviti i successivi soccorsi medici accorsi sul posto.

Come si vede dalle immagini diffuse dai vigli del fuoco, l'auto su cui viaggiavano infatti è andata completamente distrutta, ridotta a un ammasso di lamiere informi e per estrarre le vittime i pompieri hanno dovuto lavorare a lungo. La vettura è stata colpita e trascinate per centinaia di metri e a causa del forte impatto alcune parti dell’auto sono rimaste addirittura incastrate nella motrice del treno. Nonostante l’attivazione del freno di emergenza, il convoglio è riuscita a fermarsi solo oltre un chilometro dopo il punto di impatto.

Sul treno, un Intercity che effettuava a il tragitto tra Barcellona e Lorca, nella comunità autonoma di Murcia, fortunatamente non si sono registrati invece feriti né tra i passeggeri né tra i macchinisti. Sul tragico incidente ferroviario è stata subito aperta un'inchiesta per determinare le cause esatte della tragedia. Il passaggio a livello dove è avvenuto il fatto è dotato di segnalatori luminosi e acustici e di semibarriere automatiche. Resta da capire se alla base dell’incidente ci siano un malfunzionamento di barriere e semaforo o una disattenzione dell’automobilista. La magistratura ha disposto anche le autopsie sui corpi delle vittime