Travolti in auto mentre tornano dalla festa di compleanno: Jayden e Grace morti a 3 e 4 anni L’uomo al volante del furgone, un 41enne, ha ammesso davanti ai giudici inglesi i aver causato la morte dei due piccoli guidando in modo pericoloso.

A cura di Antonio Palma

Stavano tornando da una festa di compleanno organizzata in casa di alcuni amichetti quando un furgone ha travolto in pieno l'auto guidata dalla loro mamma uccidendoli, così sono morti Jayden-Lee e Gracie-Ann, due fratellini britannici di 3 e 4 anni vittime di un terribile incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi lungo le autostrade inglesi. L'uomo al volante del furgone, un 41enne , ha ammesso in Tribunale di aver causato la morte dei due piccoli guidando in modo pericoloso. Martin Newman, questo il nome dell'uomo, stava guidando il suo furgone Ford Transit quando si è schiantato contro l'auto che trasportava Gracie-Ann Lucas e suo fratello Jayden-Lee Lucas, il 5 febbraio scorso.

I due piccoli stavano viaggiando con la mamma Rhiannon Lucas di ritorno da una festa di compleanno quando sono stati colpiti sull'autostrada M4 vicino a Tredegar Park a Newport, nel Gwent. Un impatto devastante che ha distrutto la loro auto e richiamato sul posto numerosi servizi di emergenza tra pompieri e sanitari. Nonostante i soccorsi immediati, Gracie è morta poche ore dopo l'incidente in ospedale dove era stata trasportata con codice di massima urgenza. Il fratellino Jayden-Lee invece ha lottato nell'unità di terapia intensiva dell'University Hospital of Wales, a Cardiff, per cinque lunghi giorni durante i quali tutti hanno sperato potesse riprendersi. Le ferite però erano troppo gravi e il piccolo ha esalato l'ultimo respiro quasi una settimana dopo lo schianto. Nell'incidente ferita gravemente anche la mamma dei due bimbi che resta ora ricoverata con lesioni serie anche se fuori pericolo di vita. Una pagina GoFundMe è stata creata per raccogliere fondi per il funerale dei fratelli e ha raccolto oltre 11.500 sterline.