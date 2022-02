Tempesta di vento ribalta gru che precipita sugli operai, morti e feriti a Cracovia Le raffiche fino a 100 km orari hanno fatto crollare la gru: Il bilancio è gravissimo, si contano due morti e altre due persone rimaste ferite gravemente.

A cura di Antonio Palma

Tragedia in Polonia dove la furia del vento ha ribaltato e fatto crollare una gru in un cantiere edile causando morti e feriti a Cracovia. Secondo quanto comunicato dalla polizia locale, il bilancio dell’incidente è gravissimo, si contano due morti e altre due persone rimaste ferite gravemente. Si tratta in tutti i casi di operai edili che erano impegnati in vari lavori in un vasto cantiere edile perla costruzione di nuovi palazzi residenziali. Il crollo della gru ha ucciso uno degli operai sul colpo mentre l’altra vittima è morta in ospedale dopo i soccorsi. In ospedale anche i due feriti che hanno riportato lesioni gravi anche se non sarebbero in pericolo di vita.

L’allarme è scattato nella mattinata di giovedì poco dopo le 9 quando i vigili del fuoco hanno ricevuto una chiamata di emergenza per il crollo della gru causato dal forte vento che imperversava in zona. Sul posto sono confluite diverse squadre di pompieri e soccorsi medici anche con l’ausilio di un elisoccorso, oltre alla polizia. Nonostante i tempestivi soccorsi, purtroppo per le due vittime non c’è stato nulla da fare. Sull’accaduto indagano ora polizia e procura di Cracovia per accertare i fatti ed eventuali responsabilità sulla sicurezza del cantiere ma sicuramente un ruolo fondamentale lo ha avuto il maltempo con raffiche di vento fortissime. “Il cantiere è stato messo in sicurezza e sul luogo dell'incidente sono in corso le ispezioni. Capiremo cosa è successo. Ascolteremo anche tutti i testimoni per accertare i fatti” ha affermato il portavoce della Questura di Cracovia.

Dall'Istituto di meteorologia polacco nelle scorse ore avevano messo in guardia contro i forti venti e le tempeste. L'avviso è valido fino alle 24 di oggi. I meteorologi prevedono la presenza di vento con una velocità media tra 30 e 45 km orari ma con raffiche fino a 100 km orari. Le raffiche sia di notte che di giorno saranno accompagnate da temporali ma quelle più forti sono previste nel corso della giornata.