Sparano per gioco in casa e uccidono medico che dormiva a letto nel palazzo di fronte Il 31enne Matthew Wilson è stato ucciso in un sobborgo di Atlanta, in Usa, dove si era recato per andare a trovare la sua fidanzata. Fatale un colpo alla testa.

A cura di Antonio Palma

Centrato e ucciso da una pallottola vagante esplosa di notte da un appartamento del palazzo di fronte al suo mentre dormiva a letto. È l'assurda quanto drammatica sorte toccata a un medico britannico in vacanza negli Stati Uniti, il 31enne Matthew Wilson. L'uomo stava facendo visita alla sua fidanzata ed era ospitato da lei in un appartamento a Brookhaven, sobborgo di Atlanta, nello Stato della Georgia, quando è avvenuta la sparatoria. I tragici fatti risalgono alla notte tra sabato e domenica scorsa quando la polizia è stata avvertita dai residenti di diversi spari provenienti da un appartamento di un complesso residenziale della zona. Mentre gli agenti si dirigevano sui posto, un'altra telefonata li ha informati che un uomo era stato colpito da arma da fuoco in un appartamento nella palazzina di fronte. In poco tempo si è capito che i due fatti, avvenuti intorno alle 2 di domenica scorsa, erano collegati.

Per il medico 31enne originario di Chertsey, nel Surrey, non c'è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi sanitari immediati e la corsa in ospedale, l'uomo è morto poco dopo in pronto soccorso per le ferite riportate. Fatale per lui un singolo proiettile che lo ha colpito alla testa mentre dormiva a letto. Secondo le indagini della polizia di Brookhaven, Wilson non è stato preso di mira deliberatamente ma sarebbe stato vittima di un assurdo incidente. A premere il grilletto dell'arma che lo ha ucciso un vicino di casa che si trovava nel condominio di fronte. Secondo gli inquirenti, la tragedia è avvenuta quando un gruppo di individui ha esploso "incautamente" dei colpi per divertimento. "Si è trattato di un atto casuale che coinvolge individui che partecipavano allo sconsiderato gesto con arma da fuoco" ha spiegato la polizia.