Spara e uccide un uomo perché lo disturba al cinema, ex poliziotto pretende la legittima difesa I due avevano litigato per il continuo invio e ricezione di messaggi da parte della vittima durante la proiezione di un film in Florida, in Usa.

A cura di Antonio Palma

Accusato di aver sparato e ucciso un uomo solo perché a suo dire lo stava disturbando durante una serata al cinema, andrà finalmente a processo questa settimana, otto anni dopo quei terribili fatti. La storia arriva dallo stato della Florida, in Usa, e vede come protagonista un ex poliziotto ora 79enne, Curtis Reeves, che a causa di varie stratagemmi e ritardi è riuscito finora ad evitare giudizio e carcere. Nelle dichiarazioni di apertura del procedimento giudiziario apertosi lunedì scorso, il pensionato si è dichiarato non colpevole dei reati di omicidio di secondo grado e percosse aggravate nel caso dell'assassinio di Chad Oulson. I fatti contestati all'uomo risalgono al 2014 quando l'imputato aveva 71 anni.

Il caso è balzato agli onori della cronaca in parte a causa della pretesa dell'imputato di non essere processato in quanto l'azione si configurerebbe come legittima difesa. Nel dettaglio , l'uomo ha sostenuto per lungo tempo di non essere perseguibile in base alla controversa legge "stand your ground" della Florida . Si tratta di una legge che vuol dire letteralmente “difendi la tua terra” e che stabilisce che non si possa iniziare un’azione penale nei confronti di chi utilizza un’arma contro qualcuno sentendosi in pericolo di morte, anche in caso di possibilità di fuga. La richiesta è stata però negata da un giudice secondo il quale la legge non si applica a questo caso.

Reeves aveva affermato di aver sparato a Oulson per legittima difesa quando i due hanno litigato per il continuo invio e ricezione di messaggi da parte della vittima durante la proiezione di un film in un cinema fuori Tampa. La moglie di Oulson ha raccontato che l'uomo stava messaggiando con la baby sitter della figlia per assicurarsi che la piccola stesse bene. Reeves avrebbe apostrofato più volte la vittima lamentandosi anche lo staff del cinema. Tra i due era nato un alterco verbale durante il quale la vittima aveva lanciato un sacchetto di pop corn contro l'ex poliziotto che in risposta aveva preso al pisola e sparato. Oulson era morto sul colpo e la moglie era rimasta ferita. Curtis Reeves ha sostenuto che la vititma stava per lanciargli il telefono e di essersi sentiti in pericolo.