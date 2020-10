Per sette lunghi anni ha sofferto ininterrottamente di emicrania senza trovare sollievo da alcuna terapia prescritta dei medici prima di scoprire con orrore che in realtà la causa di tutto era un verme parassita che aveva trovato posto nel suo cervello. Protagonista della storia una ragazza australiana di 25 anni a cui i medici hanno dovuto estrarre diverse larve di tenia dal cervello. Il suo caso, descritto dall'American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, è il primo di questo tipo in Australia visto che la donna non ha mai viaggiato all’estero.

La donna ha sofferto di mal di testa due o tre volte al mese ogni mese per sette anni e, nonostante varie visite mediche e controlli, nessun dottore si è accorto di nulla prescrivendole sempre farmaci per emicrania. La svolta quando il mal di testa è diventato ininterrotto per una settimana portando anche all'offuscamento della vista. A questo punto i medici credevano fosse un tumore al cervello visto che gli esami diagnostici avevano identificato una massa ma solo dopo averla operata e aver rimosso la massa i medici hanno scoperto che in realtà era una cisti piena di larve di tenia.

Si tratta di un parassita che viene comunemente trasmesso alle persone quando consumano carne poco o entrano in contatto con cibo, acqua e terreno contaminati da uova di tenia. La venticinquenne che lavorava come barista, era considerata a rischio nullo o molto basso di infezione da larve di tenia, ma si ritiene che in qualche modo abbia ingerito accidentalmente uova di tenia che poi si sono estese al cervello