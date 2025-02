video suggerito

Si sporge dal treno per un selfie, turista sbatte contro una roccia e muore: tragedia in Sri Lanka La tragedia mercoledì mentre la donna stava viaggiando con un altro gruppo di turisti sulla leggendaria linea ferroviaria Podi Menike già teatro di incidenti analoghi. La 53enne viaggiatrice russa era stata immortalata poco prima dell'incidente mortale in una foto mentre si sporgeva proprio dal treno in marcia.

A cura di Antonio Palma

Una turista russa di 53 anni, Olga Perminova, è morta tragicamente su un treno in Sri Lanka mentre cercava di scattare una foto suggestiva sporgendosi fuori dal vagone. La tragedia mercoledì mattina mentre la donna stava viaggiando con un altro gruppo di turisti sulla leggendaria linea ferroviaria Podi Menike che collega Badulla a Colombo regalando scenari mozzafiato e paesaggi pittoreschi.

Per farsi immortalare in uno scatto particolare, avrebbe deciso di sporgersi da una porta aperta del treno, con i piedi sul predellino e tenendosi solo con le mani ai corrimano. Secondo i resoconti dei media locali, che citano fonti di polizia, la donna però si è calata troppo indietro con la testa fuori dal vagone e non si è accorta di una roccia che sporgeva sui binari che l'ha colpita in pieno provocandole una ferita che si è rivelata mortale.

La 53enne è caduta ma è stata soccorsa dai presenti sul treno e portata alla più vicina stazione di Hali-Ela e da qui poi in ambulanza all'ospedale di Badulla dove però i medici ne hanno dovuto dichiarare il decesso poco dopo a causa delle gravi ferite alla testa. La 53enne viaggiatrice russa era stata immortalata poco prima dell'incidente mortale in una foto mentre indossava un vestito rosa e si sporgeva proprio dal treno in marcia.

"La donna ha sbattuto contro una roccia, è caduta dal treno e ha riportato gravi ferite" ha affermato un rapporto della locale polizia. "La donna russa è effettivamente caduta dal treno mentre cercava di scattare una foto", ha confermato l'ambasciata russa. Secondo i media russi, la donna era originaria di Saratov e lavorava per un'azienda di sicurezza nella regione di Mosca. Era arrivata da pochi giorni in SriLanka con un altro gruppo di dodici connazionali per un tour nel paese. Ora i diplomatici russi stanno gestendo le disposizioni per il rimpatrio del corpo dopo la tragedia.