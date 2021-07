Doveva essere uno dei soliti stop per il suo lungo tour in bici che aveva intrapreso ma durante la notte un orso ha attaccato l'accampamento, trascinandola fuori dalla tenda dove dormiva sbranandola. La terribile sequenza nella notte tra martedì e mercoledì dopo che la donna, Leah Lokan, aveva deciso di accamparsi con altri due ciclisti nei pressi della cittadina di Ovando nel Montana occidentale, negli Stati Uniti. La vittima, un'infermiera californiana di 65 anni, si era fermata per una pausa notturna del suo giro in bicicletta nella regione.

La 65enne, appassionata ciclista, stava percorrendo una rotta nota ai ciclisti di mountain bike della zona e per la notte aveva piazzato la sua tenda nel piccolo centro abitato insieme a due amici. Si trattava di una zona non isolata ma vicino all'ufficio postale e al museo della cittadina ma questo non è servito ad evitare che l’orso si avvicinasse attaccandola. Secondo quanto ricostruito, il grosso orso di circa 180 chilogrammi si era avvicinato per la prima volta verso le 3 del mattino svegliando i ciclisti campeggiatori che hanno preso il cibo mettendolo al sicuro nelle loro tende prima di tornare a dormire. Circa un’ora dopo però è tornato all’attacco prendendo di mira la donna.

Le sue urla hanno richiamato l’attenzione di altre persone che infine hanno messo in fuga l’animale selvatico ma purtroppo non sono riuscite a salvarla. Nonostante l‘arrivo dei soccorsi medici sul posto, troppo gravi si sono rivelate le ferite inferte dall’animale. L'attacco ha innescato un'intensa ricerca dell'orso da parte di funzionari della fauna selvatica e di agenti delle forze dell'ordine che, con l’ausilio di trappole, infine sono riusciti a trovare l’animale e ad abbatterlo. L’orso è stato ucciso quando si è avvicinato a una trappola situata vicino a un pollaio a circa 3 chilometri da Ovando.