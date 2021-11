Sequestro record di Marijuana negli Usa: nel magazzino ce n’è per 500 milioni di dollari A rendere ancora più incredibile il ritrovamento degli uomini della squadra antidroga della polizia locale il fatto che in Oregon la marijuana sia legale, anche per uso ricreativo.

A cura di Antonio Palma

Un intero capannone industriale pieno zeppo di Marijuana pari a un valore stimato di oltre 500 milioni di dollari, è il sequestro record in una singola operazione antidroga realizzato dalla polizia di stato dell'Oregon, negli Stati Uniti, nella cittadina di White City. Un ritrovamento avvenuto nell’ambito di una operazione coordinata cha la scorsa settimana ha visto gli agenti perquisire una serie di capannoni industriali apparentemente abbandonati alla periferia della cittadina nel sud dello stato. A rendere ancora più incredibile il ritrovamento degli uomini della squadra antidroga della polizia locale il fatto che in Oregon la marijuana sia legale, anche per uso ricreativo.

Il fatto è che, secondo la legge dello stato dell'Oregon, gli adulti dai 21 anni in su possono usare la cannabis, entro limiti specificati, ma è illegale produrre marijuana senza una licenza. Nei magazzini invece veniva coltivata e stoccata marijuana in maniera totalmente illegale e dunque senza nessun controllo né tasse, probabilmente per destinarla al mercato nero. La polizia ha affermato che si tratta di un'indagine molto complessa e che andrà avanti per diverse settimane per individuare responsabili e organizzatori. Al momento dell’irruzione, in effetti, nei capannoni interessati vi erano decine di persone, tutti lavoratori migranti che vivevano sul posto in condizioni igieniche pessime senza nemmeno l’acqua corrente. Inizialmente fermati e identificati, sono stati interrogati e rilasciati ma la loro posizione resta al vaglio degli inquirenti. Il sequestro arriva in un momento in cui il mercato della marijuana legalizzata è fiorente in Usa. Le vendite hanno raggiunto i 20 miliardi di dollari nel 2020 , sono in procinto di raggiungere i 26 miliardi di dollari quest'anno.