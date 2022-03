Sequestrò bus pieno di bambini e li seppellì vivi sotto terra: dopo 45 anni torna in libertà Torna in libertà uno dei tre autori del più grande rapimento di massa nella storia degli Stati Uniti quando 26 bimbi e l’autista furono seppelliti in un furgone in una cava, riuscendo però a salvarsi.

A cura di Antonio Palma

Torna in libertà Frederick Newhall Woods, uno dei tre uomini autori del più grande rapimento di massa nella storia degli Stati Uniti durante il quale 26 bambini e il loro autista dello scuolabus vennero sepolti vivi in ​​una cava per chiedere un riscatto. All’Uomo, oggi settantenne, il Dipartimento di correzioni e riabilitazione della California, ha concesso la libertà vigilata. Woods e i suoi complici, Richard e James Schoenfeld, si sono dichiarati colpevoli di rapimento e sono stati condannati ciascuno a 27 ergastoli senza possibilità di libertà condizionale. Tuttavia, una corte d'appello ha ribaltato la sentenza e ha stabilito che avrebbero dovuto avere la possibilità di libertà condizionale.

Per questo agli altri due responsabili del rapimento era sta già concessa negli anni scorsi la libertà e Woods era l'ultimo dei tre ancora in prigione dopo che Richard Schoenfeld è stato rilasciato sulla parola nel 2012 e James Schoenfeld nel 2015. Woods ha trascorso più di 45 anni in carcere per il rapimento del 1976 e solo alla diciottesima udienza per la libertà vigilata, tenuta venerdì scorso alla California Men's Colony, una prigione statale, è stato dichiarato idoneo alla libertà condizionale. Una decisione su cui pesa il fatto che nessuno dei rapiti è rimasto ucciso anche se tutti hanno riportato conseguenze psicologiche da quei fatti.

Tutti i 27 prigionieri furono portati a Livermore, a più di 100 miglia di distanza dal luogo del rapimento, a Chowchilla, messi su un camion e sepolti vivi in ​​una cava di proprietà del padre di Woods. Per loro fu chiesto un riscatto di 5 milioni di dollari ma dopo 16 ore sottoterra, l'autista e i bambini sono riusciti a scappare mentre i rapitori dormivano e a mettersi in salvo.