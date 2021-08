Scompare nel nulla sui Pirenei, fidanzato continua a cercarla e ritrova il corpo dopo 9 mesi Il fidanzato dell’escursionista e blogger britannica sparita sui Pirenei, Esther Dingley, ha ritrovato il suo cadavere e i suoi effetti personali dopo averla cercata a piedi, da solo, per mesi. I due erano partiti insieme per una escursione il 25 novembre dello scorso anno ma poi avevano deciso di dividersi e di lei si erano perse le tracce.

A cura di Antonio Palma

Si sono concluse con il ritrovamento del suo corpo senza vita le ricerche di Esther Dingley, la blogger ed escursionista britannica scomparsa improvvisamente nel nulla durante una escursione sui Pirenei in Francia nel novembre dello scorso anno. Il resti della 37enne di Durham sono stati rinvenuti dal fidanzato che ha percorso centinaia di chilometri nella zona dove era stata vista l’ultima volta imbattendosi infine nei suoi resti senza vita lunedì scorso. Quando le ricerche delle autorità locali si erano concluse senza successo mesi fa, l’uomo, Daniel Colegate, ha proseguito le ricerche da solo a piedi fino alla scoperta del cadavere.

La svolta è arrivata a luglio quando è stato trovato un frammento di ossa che l'esame del Dna ha confermato poi appartenere a Esther. Il fidanzato della 37enne quindi si è concentrato sul luogo in cui è stato trovato questo resto e infine pochi giorni fa ha ritrovato il cadavere della fidanzata. Una caparbietà che doveva alla sua amata per darle degna sepoltura ma anche a sé stesso. I due infatti erano partiti insieme per una escursione in quel maledetto 25 novembre ma poi avevano deciso di dividersi per ritrovarsi qualche ora dopo. A quell’appuntamento però Esther Dingley non si è mai più presentata. La donna, che da mesi stava girando l'Europa in camper col fidanzato, quel giorno aveva deciso di effettuare da sola la salita del Pic De Sauvegarde. L'ultimo contatto con il suo fidanzato avvenne attorno alle 16 del 22. Da quel momento era sparita nel nulla.

Secondo gli esperti incaricati dalla famiglia e la Lbt Global, l'organizzazione che sostiene i aprenti della donna, l'ipotesi più probabile è quella di un incidente. La donna potrebbe essere caduta "data la posizione e altre prime indicazioni" spiegano alla Bbc. I resti di Esther Dingley sono stati già recuperati dalla polizia francese e trasportai a Tolosa per essere esaminati insieme ad alcuni oggetti della donna che sono stati rinvenuti in zona.