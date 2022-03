Scompare nel nulla senza traccia, ritrovato cadavere 10 anni dopo nel congelatore del pub La scoperta per caso durante una ristrutturazione Secondo la polizia londinese, il corpo dell’uomo potrebbe essere rimasto nel congelatore per diversi anni.

A cura di Antonio Palma

Era scomparso nel nulla senza lasciare alcuna traccia e nonostante appelli, manifesti e messaggi sui social e nei siti specializzati in persone scomparse, di lui non si era mai più saputo nulla. Dieci anni dopo, però, il cadavere dell'uomo è stato scoperto per puro caso all'interno di un congelatore di un ex pub ormai in disuso. È l'agghiacciante storia che arriva da Londra dove ora la polizia ha riaperto le indagini sul caso e sta cercando testimoni per ricostruire ciò che è accaduto. Roy Bigg, questo è il nome dell'uomo, aveva 70 anni quando è scomparso dal borgo londinese di Newham, nella parte orientale della capitale britannica, nel febbraio del 2012.

Per lungo tempo si è pensato che il pensionato settantenne potesse ancora essere ancora vivo e sono stati lanciati appelli a più riprese ma nessuno ha mai segnalato la sua presenza e così col passare degli anni si è pensato fosse morto. Poi la terribile scoperta del cadavere in avanzato stato di decomposizione dieci anni dopo la sua scomparsa. Un ritrovamento del tutto casuale visto che a fare la terribile scoperta sono stati alcuni muratori chiamati a ristrutturare la proprietà dove un tempo sorgeva il pub. La polizia metropolitana di Londra infatti ha annunciato oggi che il cadavere del signor Bigg è stato scoperto in un congelatore nel seminterrato della proprietà in ristrutturazione un tempo appartenuta all'uomo.

In realtà i resti dell'uomo sono stati scoperti nell'ottobre scorso ma solo gli esami successivi hanno potuto appurare che si trattava proprio del pensionato scomparso. Il signor Bigg alla fine è stato identificato solo attraverso la comparazione dell'arcata dentale della salma con vecchi documenti clinici. "Riteniamo che il corpo di Roy possa essere rimasto nel congelatore per diversi anni" ha spiegato la polizia londinese che ora cerca informazioni . "Parlare con persone che lo conoscevano ci aiuterà a stabilire non solo il suo stile di vita e le sue abitudini, ma anche quando è stato visto l'ultima volta. Qualsiasi informazione può essere davvero significativa per le nostre indagini" fa sapere la polizia.