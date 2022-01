Ron e Joyce, la coppia che festeggia 81 anni di nozze: “Dicevano che non saremmo durati a lungo” “Non c’è un capo nella nostra relazione, diamo e prendiamo entrambi. A volte la vita è dura, ma bisogna prendersi cura l’uno dell’altro sempre” hanno spiegato i due anziani.

A cura di Antonio Palma

Come hanno raccontato loro stessi, all'inizio del loro rapporto amici e parenti dubitavano che la loro unione sarebbe andate lontano, dicevano che non erano fatti per stare insieme ma si sbagliavano decisamente visto che la coppia ha raggiunto il record di 81 anni di matrimonio senza mai separarsi. È la storia di due ultracentenari britannici, Ron e Joyce, che nei giorni scorsi sono diventati la coppia sposata più longeva della Gran Bretagna. Del resto il loro è stato amore a prima vista e, dopo essersi conosciuti da giovani, non hanno perso tempo convolando a nozze in poco tempo. Era il gennaio del 1941 e l'Europa in quel momento era in piena seconda guerra mondiale così Ron, che aveva 21 anni, dovette partire soldato lasciando la sua amata Joyce che di anni ne aveva 19. Al suo ritorno però non si sono mai più lasciati e continuano a vivere insieme in una residenza per anziani, un appartamento nello Shenley Wood Retirement Village di ExtraCare a Milton Keynes.

"Non ci saremmo mai aspettati di raggiungere gli 81 anni di matrimonio insieme, sappiamo di essere molto fortunati ad aver raggiunto questo straordinario obiettivo" hanno spiegato i due a BBC Radio che li ha celebrati. A chi gli ha chiesto il segreto di un matrimonio duraturo, i due hanno confessato che il trucco è che "Non c'è un capo nella nostra relazione, diamo e prendiamo entrambi". "A volte la vita è dura, ma bisogna lavorare insieme. Bisogna prendersi cura l'uno dell'altro sempre" hanno spiegato i due anziani di 100 e 102 anni che hanno due figli e sono trisnonni, La conferma arriva da una delle figlie, Eileen che ha spiegato: "I miei genitori sono una coppia davvero speciale stimolante, non solo per me e mio fratello, ma anche per i loro nipoti, pronipoti e pronipoti. Si diceva che non sarebbero durati a lungo, quanto si sbagliava la gente? Basta passare del tempo con loro per capire che si amano e si prendono cura l'uno dell'altro continuamente, anche dopo 81 anni di matrimonio"