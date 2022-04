Rimane bloccato a testa in giù nella fossa settica e nessuno se ne accorge, salvato dal cane dei vicini Fondamentale per salvarlo l’intervento inatteso di un cagnolino di dieci mesi che ha iniziato ad abbaiare richiamando l’attenzione sull’uomo caduto.

A cura di Antonio Palma

Bruttissima disavventura per un uomo australiano in un sobborgo del nord di Sydney, nello stato del Nuovo Galles del Sud. Per una disattenzione, infatti, è stato vittima di un singolare incidente che poteva costargli molto caro se in suo soccorso non fosse arrivato il cane dei vicini che ha lanciato l'allarme e fatto partire i soccorsi che poi lo hanno salvato. Il protagonista della storia infatti si è ritrovato bloccato a testa in giù nella fossa settica di un condominio e ha rischiato seriamente di finire annegato. L'episodio risale alla mattinata dei martedì scorso ora locale, la notte tra lunedì e martedì in Italia, quando i paramedici e vigili del fuoco si sono precipitati nell'abitazione a Terrey Hills trovando l'uomo bloccato a testa giù nel pozzo in cui era caduto accidentalmente.

Ci sono voluti oltre 40 minuti per liberarlo e affidarlo poi alle cure dei sanitari che infine lo hanno trasportato al Northern Beaches Hospital. Le condizioni dell'uomo comunque non hanno richiesto ricovero visto che gli sono state riscontrati solo leggere ferite al capo. Grande però è stato lo spavento visto che l'uomo si trovava in una posizione difficile mentre l'acqua all'interno stava salendo. Come hanno spiegato gli stessi servizi di emergenza del New south Wales, fondamentale per salvarlo l'intervento inatteso e provvidenziale di un cagnolino di dieci mesi che ha iniziato ad abbaiare. L'animale infatti si è accorto dell'uomo e ha richiamato l'attenzione dei suoi padroni e vicini di casa dell'uomo. "I servizi di emergenza sono stati avvisati dell'incidente da alcuni giovani, dopo che il loro cane di nome Spot ha trovato l'uomo nei guai", ha rivelato infatti ai media locali il responsabile del servizio ambulanze Charnan Kurth, sottolineando che "Se il cane non avesse sentito le grida dell'uomo, il finale poteva non essere bello".