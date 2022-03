Ragazzini organizzano lotta in strada con pistole ad acqua piene di acido e candeggina L’assurda quanto pericolosissima trovata di un gruppo di adolescenti britannici che così volevano sfidarsi tra le strade della cittadina inglese di Birmingham.

A cura di Antonio Palma

Una lotta in strada tra gruppi contrapposti di ragazzini con pistole ad acqua ma piene di acido e candeggina, è l’assurda quanto pericolosissima trovata di un gruppo di adolescenti britannici che così volevano sfidarsi tra le strade della cittadina inglese di Birmingham. La polizia locale è riuscita a sventare la rissa di piazza a seguito di alcune soffiate e ha imposto così un provvedimento apposito che vieta ogni tipo di assembramento di più di due persone. A darne notizia è stato lo stesso ufficio della polizia di Northfield, un'area residenziale nella periferia sud di Birmingham, comunicando alla popolazione l’ordine restrittivo e la sua motivazione.

“Attualmente c'è un ordine di dispersione nel centro di Northfield a causa di notizie secondo cui i ragazzini in età scolare avrebbero dovuto affrontarsi e combattere con pistole e fucili ad acqua che dovevano essere riempiti con acido e candeggina" ha fatto sapere il dipartimento di polizia locale. La notizia del combattimento in strada è emersa lunedì e ha fatto scattare subito l’allarme nelle autorità locali che hanno immediatamente imposto il provvedimento che entrato in vigore lunedì sera. La polizia è intervenuta per prevenire la pericolosa rissa pianificata con un ordine di dispersione, un provvedimento che fornisce alle forze dell’ordine poteri extra per imporre lo stop a due o più persone, laddove ritengono che il loro comportamento stia causando problemi.

Il mancato rispetto di un ordine è un reato penale, la polizia può rimandare al proprio domicilio chiunque abbia meno di 16 anni e arrestare chiunque venga scoperto a violare l’avviso. Il Regno Unito ha uno dei più alti tassi di attacchi con l'acido pro capite al mondo anche perché il paese non ha controlli severi sulle vendite di acido né una legislazione specifica per gli attacchi con l'acido.