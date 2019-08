Usa Twitter per rendere noto un presunto disservizio della compagnia aerea Easyjet e questa risponde subito in un modo che però ha alimentato nuove polemiche. La foto pubblicata dall’utente Matthew Harris mostra una persona seduta in aereo, sembra appunto un velivolo della compagnia Easyjet, su un sedile che sicuramente non andava utilizzato dato che era senza schienale. Il tweet è stato retwittato migliaia di volte: “Questo è il volo 2021 da Londra a Ginevra. Mi chiedo come possa essere permesso”, ha cinguettato Harris e dall’account ufficiale di easyJet poco dopo è arrivata una prima risposta. La compagnia low cost ha risposto ringraziando della segnalazione e chiedendo di “rimuovere la fotografia” in attesa di ricevere maggiori informazioni con un messaggio privato. All’utente insomma, senza confermare né smentire il presunto disservizio, hanno chiesto di cancellare il post. “Assolutamente no. Questa è una foto reale di un aereo che sta atterrando a Ginevra”, ha risposto quindi l’utente. Successivamente è arrivata una nuova risposta e anche una nota da parte di Easyjet: “Nessun passeggero era autorizzato a sedersi in quei posti perché erano in attesa di riparazione. La sicurezza è la nostra massima priorità”, hanno scritto confermando dunque che quello era effettivamente un aereo della loro compagnia.

Insomma, la foto sarebbe stata scattata quando l’aero non era ancora partito, mentre la passeggera attendeva la fine dell’imbarco per andare al suo posto. Lo stesso utente ha confermato che la signora è stata trasferita in un posto libero una volta che l’imbarco è stato completato ma a suo dire “quello era il suo posto”. “Non sono sicuro di cosa sarebbe successo se il volo fosse stato pieno”, ha aggiunto alimentando ancora la polemica su Twitter. Easyjet, da parte sua, ha smentito che le fosse stata inizialmente assegnato un posto senza schienale, ma resta la polemica per quella prima richiesta da parte del team social della compagnia aerea di cancellare la foto.