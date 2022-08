Prof litiga in pizzeria, spara sull’auto parcheggiata e uccide studentessa di 18 anni: follia in Usa A sparare Richard Sigman, professore universitario della University of West Georgia, arrestato dalla polizia per l’omicidio della 18enne Anna Jones, matricola della sua stessa università.

A cura di Antonio Palma

Una lite per futili motivi in pizzeria si è trasformata in tragedia in Usa quando un professore universitario ha estratto una pistola e ha sparato contro un’auto parcheggiata uccidendo una studentessa di 18 anni, matricola della sua stessa università.

È la scena di follia a ci si è assistito sabato sera a Carrollton, nello Stato della Georgia, In Usa.

A sparare è stato Richard Sigman, un professore universitario 47enne della University of West Georgia, arrestato dalla polizia con l’accusa di omicidio e aggressione aggravata.

A perdere la vita una studentessa di 18 anni, Anna Jones, che era nell’auto ferma nel parcheggio del locale.

Secondo quanto ricostruito alla polizia, Sigman avrebbe avuto un alterco verbale con un altro uomo in una pizzeria. L'altro uomo ha detto alla sicurezza che Sigman ha minacciato di sparargli. La sicurezza del ristorante ha visto Sigman che brandiva un'arma e quindi gli ha detto di andarsene.

Sigman è andato via ma si è diretto verso il parcheggio vicino dove infine ha esploso i colpi contro l’auto dell’uomo al cui interno però vi erano altri giovani tra cui la 18enne.

"L'indagine indica quindi che Sigman è entrato nel parcheggio e ha iniziato a sparare contro un veicolo parcheggiato colpendo la vittima. Gli amici l'hanno immediatamente portata in ospedale dove è stata dichiarata morta", ha ricostruito la polizia di Carrollton.

Il docente è stato infine arrestato nella prima mattinata di domenica e condotto in carcere. La notizia ha sconvolto l’università della Georgia occidentale che ha subito licenziato il professore.

"L'Università della Georgia occidentale ha appreso della perdita di una delle sue studentesse, Anna Jones, morta in seguito a un incidente fuori dal campus", ha affermato il Preside Brendan Kelly, aggiungendo: "L'UWG ha licenziato Richard Sigman e continua a lavorare con il dipartimento di polizia della città di Carrollton, che conduce questa indagine in corso. A nome dell'università, desideriamo esprimere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Anna", ha detto Kelly.