Prigionieri in un campo nazista, Sam e Jack si ritrovano per caso 79 anni dopo La storia di Jack Waksal e Sam Ron che sono scampati allo stermino in un campo nazista e si sono ritrovati per caso a un evento per reduci 79 anni dopo.

A cura di Antonio Palma

Prigionieri dei nazisti durante la seconda guerra mondiale, Jack Waksal e Sam Ron hanno trascorso più di un anno fianco a fianco nel campo di lavoro forzato di Pionki, in Polonia, riuscendo infine a sopravvivere all’Olocausto. Dal giorno della liberazione, però, le loro strade si erano divise e nessuno dei due aveva più saputo niente dell’altro fino a pochi giorni fa quando i due ultranovantenni si sono ritrovati per caso durante una cerimonia pubblica tornano a riabbracciarsi ben 79 anni dopo quei terribili momenti.

L’incredibile storia arriva dal sud dello stato della Florida, in Usa, dove i due pensionati erano arrivati il 20 marzo scorso per partecipare a un gala commemorativo organizzato dal Museo commemorativo dell'Olocausto negli Stati Uniti con oltre 400 invitati. Un evento a cui Ron, 97 anni, partecipava in qualità di ospite d’onore e per questo chiamato a tenere un discorso. Proprio durante il suo intervento, un altro ospite della serata lo ha riconosciuto e subito dopo si è avvicinato raccontando i suoi sospetti che il 97enne non ha potuto che confermare. "Noi ci conosciamo. Eravamo come fratelli" ha detto Jack Waksal all’interlocutore che inizialmente non lo ha riconosciuto ma dopo i racconti dell’amico ha iniziato a ricordare il terribile passato vissuto insieme. L'ultima volta che si erano visti erano adolescenti fragili e paurosi, affamati sporchi e distrutti dalla fatica. “Scaricavamo carbone ogni giorno. A volte stavamo in piedi quasi 24 ore", ha ricordato Waksal.

Il campo fu smantellato nel 1943, i prigionieri furono inviati al campo di concentramento di Sachsenhausen vicino a Oranienburg, in Germania. Mentre Ron fu caricato insieme agli altri e sottoposto successivamente a una delle terribili marce della morte, venendo liberato solo più tardi dagli americani, Waksal riuscì a scappare nascondendosi nei boschi. Solo alcuni anni dopo i due sono emigrati negli Usa in maniera indipendente non sapendo che fine avesse fatto l’altro. Non si sono mai incrociati fino al Galà annuale di quest’anno.