Altare rimosso dalla chiesa e al suo posto un nuovo altare che è stato benedetto in una cerimonia solenne celebrata in prima persona dall’arcivescovo, sono queste le prime azioni messe in cantiere dalla diocesi di New Orleans, nello stato della Louisiana, a seguito dello scandalo che ha coinvolto un sacerdote locale, Travis Clark, sorpreso a fare sesso nella sua chiesa con 2 donne contattate appositamente. Dopo lo scandalo che ha portato all’arresto del sacerdote e delle due donne per atti osceni in luogo pubblico, l’arcivescovo Gregory Aymond infatti ha deciso di presentarsi di persona nella piccola chiesetta di Pearl River dove si sono svolti i fatti per benedirla e riconsacrarla.

Per il piccolo edificio di culto dedicato ai santi Pietro e Paolo del resto non sembra esserci pace. Travis Clark, ormai rimosso dall’incarico di prete e sospeso dalla diocesi, infatti era stato chiamato da poco per sostituire il precedente parroco che era stato accusato di abusi sessuali su minori dopo la scoperta di alcuni messaggi osceni inviati a i ragazzini dell’oratorio. L’ormai ex prete 37enne, ordinato sacerdote nel 2013, era stato chiamato a ricoprire l’incarico nell’estate scorsa e contemporaneamente aveva assunto anche il ruolo di cappellano di una scuola superiore cattolica della zona.

Intanto sia il prete che le due donne sono stati liberati su cauzione in attesa del processo. Il religioso ha dovuto sborsare 25mila dollari, le due donne invece 7.500 dollari ciascuna. I loro legali però puntano a una assoluzione piena sostenendo che sono tutti adulti consenzienti e che il fatto è avvenuto al chiuso quando non vi erano fedeli in chiesa quindi no si può configurare come atti sessuali in pubblico.