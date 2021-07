La fuga di un grosso pitone dalla lunghezza di oltre 3 metri e mezzo ha messo in allerta un intero centro commerciale nello stato della Louisiana, in Usa. L'animale è fuggito da un grosso negozio di animali che si trova nel centro commerciale spingendo le autorità locali ad a ingaggiare una caccia al serpente che finora però non ha dato risultati. L'episodio è avvenuto martedì mattina, ora locale, all'interno del più grande centro commerciale della Louisiana, a Baton Rouge, quando il grosso pitone tenuto per esposizione nel negozio per animali Blue Zoo ha trovato una via di fuga e si è dileguato. A lanciare l'allarme sono stati gli stessi addetti al negozio quando si sono accorti che l'animale era sparito dalla sua gabbia e così nel centro commerciale è scattata la caccia al serpente.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e alcuni esperti che sono stati chiamati per aiutare a localizzare il pitone. Il negozio di animali così come altri negozi vicini sono stati chiusi per le ricerche che sono poi proseguite anche durante la notte ma nella mattinata di mercoledì del pitone ancora non vi era nessuna traccia. Un portavoce del Blue Zoo ha detto che il serpente scappato è un esemplare di pitone birmano di nome Cara che non è velenoso e piuttosto amichevole. Una foto che hanno fornito ai giornalisti mostra che è un pitone giallo e bianco. L'animale veniva spesso usato nelle dimostrazioni sui serpenti e quindi è abituato all'uomo. Il personale del centro crede che sia ancora da qualche parte nei locali del Blue Zoo anche se non sono ancora sicuri di come sia riuscito a fuggire dal suo recinto