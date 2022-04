Persone intossicate da sostanze chimiche in un centro benessere, oltre 900 persone evacuate a Londra La maxi emergenza è scattata questa mattina nell’East End di Londra a causa di un mix di sostanze chimiche in un centro benessere.

A cura di Antonio Palma

Diverse persone intossicate in un centro benessere e altre 900 evacuate nell’intero palazzo a causa della fuoriuscita di sostanze chimiche, è il bilancio dei una maxi emergenza scattata questa mattina nell'East End di Londra. Dopo l’allarme lanciato da alcuni presenti, sul posto sono confluite diverse squadre di vigili del fuoco che, dopo aver accertato l’esistenza del pericolo, in via precauzionale hanno deciso di evacuare l’intero complesso di edifici di Canary Wharf, nel distretto londinese di Tower Hamlets. I pompieri accorsi sul posto, infatti, attraverso letture strumentali, hanno accertato valori elevati di sostanze chimiche che hanno richiesto un lungo intervento durato oltre tre ore e mezza.

I vigili del fuoco sono stati chiamati intorno alle 9 per un forte odore di sostanze chimiche in un centro benessere di Cabot Square. “Gli equipaggi intervenuti sul posto hanno effettuato un'ispezione dell'edificio e hanno trovato letture elevate di sostanze chimiche” ha spiegato il comandante della stazione dei pompieri Dave Hill, aggiungendo: "Circa 900 persone sono state evacuate dall'edificio ed è stato posto un cordone di 25 metri per precauzione. I vigili del fuoco hanno ventilato l'edificio e monitorato i livelli dei fumi fino a quando ci sono state letture elevate”. I vigili del fuoco sono stati impegnati con diversi mezzi per tutta la mattinata. L'incidente è stato dichiarato concluso dagli stessi vigili del fuoco intorno alle 12.30 ora locale. Sul luogo dell’accaduto anche le ambulanze che hanno prestato soccorso alle persone intossicate anche se fortunatamente nessuna di loro ha richiesto il trasporto in ospedale.

Sono in corso ora le indagini per capire cosa sia accaduto ma dai primi rilievi pare ci sia stata una perdita di cloro nel centro benessere nell'edificio che poi fondendosi con altre sostanze chimiche abbia creato un mix che ha scatenato un alto livelli di fumi e vapori nell'edificio. L'incidente arriva due settimane dopo che 29 persone sono state ricoverate in ospedale quando un'elevata quantità di gas di cloro è stata rilasciata in un incidente al centro acquatico del parco olimpico di Londra.