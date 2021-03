Un uomo ha brutalmente accoltellato a morte la ex moglie e madre dei suoi quattro figli dopo una brutale aggressione scattata a suo dire perché lei lo aveva bloccato su WhatsApp impedendogli così altri contatti. La terribile storia arriva dal Brasile dove l'uomo, il 34enne Edgarden Erkine Pereira dos Santos, è stato arrestato dalla polizia per omicidio premeditato. Secondo la ricostruzione degli inquirenti locali, infatti, il trentaquattrenne avrebbe pianificato tutto nei dettagli: avrebbe atteso la vittima, la 32enne Alzinete de Carvalho Mendonca, all'uscita dal lavoro l'ha seguita e infine l'ha aggredita da dietro accoltellandola a morte.

Ad incastrare l'uomo i video delle telecamere di video sorveglianza. Le riprese delle telecamere a circuito chiuso infatti lo mostrano arrivare fuori dal posto di lavoro dell'ex compagna intorno alle 6 del mattino. Poi ha atteso la donna per 40 minuti e infine l'ha aggredita. Nonostante la giovane madre abbia lottato per liberarsi dalla sua presa, lui l'ha trascinata dall'altra parte della strada e l'ha sopraffatto, facendola cadere a terra fuori da un edificio vicino dove infine l'ha uccisa a coltellate. Dopo averla pugnalata più volte, Pereira si è allontana brevemente dal corpo esanime della donna solo per tornare a infliggerle altre coltellate. Infine ha lasciato la sua ex a morire per strada.

Pereira dos Santos è stato arrestato dalla polizia, grazie a diverse testimonianze, a casa sua circa mezz'ora dopo l'omicidio, dove si stava preparando a fuggire. La polizia ha spiegato che omicida e vittima erano separati da molto tempo ma lui continuava a infastidirla così quando lei lo ha bloccato su WhatsApp per farlo smettere lui ha deciso di ucciderla per vendicarsi.