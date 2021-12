Perde la gamba per infezione dopo pedicure al salone di bellezza: strumenti non disinfettati Tutto è iniziato con un piccolo taglio ma uno strumento non disinfettato ha causato una infezione che dall’alluce si è diffusa a tutta la gamba della donna.

A cura di Antonio Palma

Un salone di bellezza dovrà sborsare oltre un 1,75 milioni di dollari per poter risarcire una cliente che a causa di un’infezione sopraggiunta dopo una pedicure ha perso una gamba che le è stata amputata. Il terribile caso arriva da Tampa, nello stato della Florida, negli StatiUniti, dove, dopo una aspra e lunga battaglia legale, le due parti hanno trovato un accordo extragiudiziale. I fatti risalgono a oltre tre anni fa. Protagonista della storia Clara Shellman, una donna statunitense che nel settembre del 2018 aveva chiesto i servizi di un salone di bellezza di Tampa per una semplice pedicure. Quell’intervento all’apparenza semplice però è stato per lei l’inizio di un lungo calvario concluso con la perdita della gamba .

L’intervento infatti è costato una infezione che dall'alluce si è diffusa a tutta la gamba che i medici alla fine hanno dovuto amputare sotto il ginocchio. Secondo gli avvocati e la donna, infatti, a causare l’infezione è stata la negligenza del locale a cui si era rivolta. Il salone è accusato di inadempienza sia per quanto riguarda la pulizia che l'igiene degli strumenti per le unghie usati per il pedicure. Tutto è iniziato con un piccolo taglio durante la seduta al salone di bellezza che uno strumento non disinfettato però ha trasformato in qualcosa di molto più grave. L’infezione poi si è diffusa rapidamente nel corso della donna a causa di una malattia arteriosa di cui la signora già soffriva. “Anche se nessuna somma di denaro può davvero compensare una ferita così grave, siamo felici che questo accordo possa risarcire almeno in parte la sofferenza” hanno spiegato gli avvocati della donna.