Per rubarle l’auto la strascinano per chilometri sull’asfalto e le staccano il braccio, uccidendola

Per rubarle l’auto l’hanno trascinata per chilometri sull’asfalto, arrivando a staccarle un braccio, uccidendola. La terribile storia di violenza arriva da New Orleans, nello stato della Louisiana, dove i malviventi sono ancora a piede libero e ricercati dalla polizia. La straziante scena lunedì a ora di pranzo quando la vittima, la 73enne Linda Frickey, è stata aggredita da quattro adolescenti intorno alle 13:30 mentre stava lasciando un'attività nel quartiere di Mid-City. I rapinatori l’hanno spinta fuori dalla vettura, hanno chiuso velocemente la portiera e sono partiti di corsa ma purtroppo la pensionata è rimasta impigliata dentro la cintura di sicurezza rimasta mezza fuori.

Molti testimoni hanno raccontato di aver cercato di fermare l’auto segnalando a chi era alla volante la presenza della donna ma la vettura ha continuano a sfrecciare per diversi chilometri trascinando la vittima sull’asfalto fino a quando purtroppo il braccio della donna si è staccato dal corpo. Una scena raccapricciante a cui hanno assistito numerosi testimoni che hanno allertato polizia e soccorsi medici che però non sono riusciti a salvare nonna Linda. La donna è morta poco dopo l’arrivo dell’ambulanza a causa delle gravissime ferite riportate. Quando polizia e paramedici sono accorsi sul posto, la donna era sdraiata quasi nuda perché i vestiti si erano strappati durante la terribile corsa.

Un testimone oculare ha spiegato che la vittima stava cercando di mettere qualcosa nella sua macchina quando una persona è saltata dentro e l'ha buttata fuori e lei è rimasta impigliata. “La portiera si è chiusa sulla cintura di sicurezza e lei è rimasta incastrata dentro col braccio” il suo racconto. "Il suo braccio è stato staccato dal corpo", ha detto il sovrintendente della polizia Shaun Ferguson rivelando che gli agenti hanno recuperato il veicolo rubato a circa 13 isolati di distanza, ma i quattro rapinatori sono scappati e sono ancora ricercati. I malviventi sono stati ripresi da una telecamera di sorveglianza della zona mentre si aggiravano in zona poco prima ma ala loro identità resta sconosciuta