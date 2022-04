Paziente aggredisce infermiera e la uccide in corsia, Maria uccisa a bastonate Maria Sampaio Viana è stata uccisa tra i corridoi della clinica brasiliana in cui lavorava. Arrestato il paziente su cui verrà eseguita una perizia psichiatrica.

Una infermiera è stata brutalmente uccisa a colpi di bastone nello stesso ospedale brasiliano dove lavorava dopo che un paziente è scappato dalla sua stanza e l'ha aggredita in corsia. Maria Sampaio Viana è stata uccisa lunedì mattina tra i corridoi della clinica Nossa Senhora de Fátima , a Brejo Santo, nel sud dello stato brasiliano di Ceará. Secondo quanto ricostruito finora, il paziente è fuggito dalla stanza in cui era ricoverato durante un episodio di crisi psicotica, poi si è recato in un'area dell'ospedale dove era no in corso alcuni lavori di ristrutturazione e qui purtroppo ha trovato una mazza che poi ha usato nel delitto.

Secondo le prime informazioni della polizia locale, l'infermiera Maria Sampaio, 53 anni, è stata colpita alla testa con una mazza per almeno quattro volte. Sempre secondo le forze dell'ordine, l'uomo avrebbe già condanne penali per lesioni personali in ambiente familiare e rapina. Secondo gli inquirenti, era stato ricoverato in ospedale domenica notte dopo aver fatto irruzione in una casa e appiccato un incendio. Dopo l'aggressione mortale l'uomo è fuggito dall'ospedale ed è stato rintracciato nella sua residenza, dove è stato arrestato e accusato del reato di omicidio. Su di lui verrà effettuata una perizia psichiatrica per verificare se l'uomo soffre di un problema psichico e, quindi, per sapere se sarà giudicato parzialmente o normalmente responsabile. Il Consiglio infermieristico regionale del Ceará ha espresso preoccupazione per la sicurezza e l'integrità degli infermieri nello stato. “Negli ultimi 5 anni sono cresciuti vertiginosamente i casi di aggressioni alla vita degli operatori infermieristici, allontanando dalle loro attività lavorative decine di operatori sanitari" spiegano , concludendo: "Noi salviamo vite, non meritiamo la morte".